Новый автомобильный завод построят в Автозаводском районе к 2034 году

Производственный комплекс площадью более 10 тысяч квадратных метров разместится на улице Новополевой, проект уже вынесен на общественные обсуждения.

В Нижнем Новгороде планируется строительство нового предприятия по производству автомобилей. Об этом сообщается в документации по планировке территории, разработанной компанией «Геопроект-НН» по заказу ООО «Вершина». Инвестор намерен освоить участок площадью почти 9 гектаров в Автозаводском районе.

Проект предусматривает возведение производственного здания высотой в 1−2 этажа и общей площадью 10,8 тысячи квадратных метров. Помимо цехов, на территории обустроят внутренние проезды, тротуары и парковки, рассчитанные на 38 легковых и 22 грузовых автомобиля. Также в рамках одной очереди строительства инвестор обязуется проложить все необходимые инженерные сети и провести комплексное озеленение прилегающей зоны.

До 10 апреля 2026 года проект проходит процедуру общественных обсуждений. Ознакомиться с материалами и оставить свои предложения нижегородцы могут в администрации Автозаводского района, а также в электронном виде на портале ГИСОГД Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что пять новых заводов за 1,4 млрд рублей построят в Дзержинске.