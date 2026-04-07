На Левом берегу Воронежа заменили 49 метров труб и отремонтировали колодец

На Левом берегу продолжают перекладывать участки канализационного коллектора на улицах Циолковского и Ленинградской. Работы ведутся на объектах с разной степенью износа и включают в себя как локальную замену труб, так и масштабную реконструкцию сетей. Уже заменено 49 метров труб и отремонтирован колодец. Об этом сообщила пресс-служба компании «РВК-Воронеж» 7 апреля.
В районе дома № 27 по ул. Циолковского завершена укладка 30-метрового отрезка трубопровода. Сейчас специалисты выполняют врезку новой линии в отводящий колодец для последующего технологического присоединения к действующей сети. Одновременно с этим у дома № 34 по той же улице ведется подготовка к замене 300 метров коллектора. Чтобы сохранить целостность дорожного покрытия, специалисты используют метод протяжки трубы через систему рабочих котлованов, стенки которых сейчас укрепляют.
Параллельно завершен ремонт на улице Ленинградской в районе дома № 52. Там специалисты заменили 19 метров трубы диаметром 500 мм и восстановили функциональное состояние смотрового колодца. На этом объекте работы полностью окончены, участок функционирует в штатном режиме.