На Левом берегу Воронежа заменили 49 метров труб и отремонтировали колодец

В районе дома № 27 по ул. Циолковского завершена укладка 30-метрового отрезка трубопровода. Сейчас специалисты выполняют врезку новой линии в отводящий колодец для последующего технологического присоединения к действующей сети. Одновременно с этим у дома № 34 по той же улице ведется подготовка к замене 300 метров коллектора. Чтобы сохранить целостность дорожного покрытия, специалисты используют метод протяжки трубы через систему рабочих котлованов, стенки которых сейчас укрепляют.