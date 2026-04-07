На Дону прошли антибраконьерские рейды. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В рамках операции «Путина‑2026» сотрудники правоохранительных органов провели рейд в акватории Таганрогского залива (Ростовская область).
В ходе мероприятия: из браконьерских снастей выпущены более 360 рыб, в том числе 8 осетров, занесённых в Красную книгу; извлечены свыше 2 км рыболовных сетей и более 4,5 тыс. самоловных крючьев; предотвращён ущерб биоресурсам на сумму 2 млн рублей.
Рейд проводился с привлечением 15 плавсредств и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Воздушное наблюдение позволило оперативно выявить места размещения скрытых браконьерских ловушек.
По результатам рейда возбуждены два уголовных дела по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча биоресурсов). В настоящее время устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.