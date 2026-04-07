Бывший имущественный комплекс ННГУ в Арзамасе выставлен на аукцион

Бывший имущественный комплекс ННГУ в Арзамасе выставили на торги за 8,25 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.
Комплекс находится в деревне Березовка на улице Школьной, дом 3. Раньше это здание университету имени Лобачевского, а теперь его выставили на аукцион единым лотом. В него входят участок на 0,42 гектара и само строение площадью две тысячи квадратных метров.
По соседству от участка расположены школа, сельская администрация, дом культуры и спорткомплекс. В 400 метрах начинается территория дендрария, а остановка общественного транспорта «Березовка» находится всего в 120 метрах. До центра Арзамаса добираться около пяти километров, до трассы М-12 «Москва — Казань» — примерно 20 километров, до Нижнего Новгорода — чуть больше 100 км.
Недвижимость можно использовать в коммерческих целях. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 мая. Сам аукцион назначен на 29 мая.
Напомним, ранее пять исторических зданий Нижегородской области продали инвесторам. Их восстановят в рамках программы ДОМ.РФ по сохранению объектов культурного наследия.