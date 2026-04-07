В Белгородской области прошел фестиваль-панорама «Сердца юных патриотов»

Фестиваль-панорама «Сердца юных патриотов» прошел в детском оздоровительном лагере «Чайка» в Белгородской области, сообщили в администрации Красногвардейского района. Прививание подрастающему поколению чувства любви к Родине — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Уточним, что фестиваль-панорама стал центральным событием первой весенней смены в «Чайке». Всего в лагере отдыхали около 50 школьников из Красногвардейского района. На фестивале-панораме были подведены итоги смены. Ребята подготовили творческие номера и показали навыки, которые они освоили во время пребывания в «Чайке».
Завершился фестиваль показательным выступлением участников военно-патриотического клуба «Сокол». Курсанты рассказали детям о своем участии в игре «Зарница 2.0». Они также продемонстрировали отдыхающим программу, с которой завоевали на соревнованиях призовое место.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.