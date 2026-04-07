Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красный Крест развернул пункты помощи в районе прорыва дамбы в Дагестане

Два мобильных пункта помощи развернули в районе поселка Мамедкала Дербентского района Дагестана, где в результате наводнения прорвало дамбу на Геджухском водохранилище, сообщает пресс-служба Российского Красного Креста (РКК).

«Сейчас мобильные пункты используются как оперативный волонтерский штаб по ликвидации последствий ЧС, центр координации работы волонтеров и мобильный склад гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

В тот же район прибыла федеральная группа реагирования на чрезвычайные ситуации РКК, у которой есть опыт ликвидации последствий крупных наводнений. Специалисты и волонтеры работают в связке с региональным МЧС, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, администрацией района и оперштабом Дагестана.

Помимо Дербентского, РКК также работает в Махачкалинском и Хасавюртовском районах.

Организация сообщает, что в регион поступает гуманитарная помощь от компаний и частных лиц. «Это продуктовые и гигиенические средства, антисептики, питьевая вода, одежда и обувь, инвентарь. В процессе еще несколько поставок», — говорится в сообщении.

5 апреля из-за крупного наводнения разрушилась плотина Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана. Власти объявили эвакуацию 4165 человек, в том числе 823 детей.

В конце марта в Дагестане из-за обильных осадков и сильных ветров начались наводнения. В результате стихийного бедствия пострадали более 6,2 тыс. человек, около 700 находятся в пунктах временного размещения. Шесть человек погибли, сообщили в МЧС.

В республике ввели режим ЧС, позже его повысят до федерального уровня.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.