Красный Крест развернул пункты помощи в районе прорыва дамбы в Дагестане

Два мобильных пункта помощи развернули в районе поселка Мамедкала Дербентского района Дагестана, где в результате наводнения прорвало дамбу на Геджухском водохранилище, сообщает пресс-служба Российского Красного Креста (РКК).
«Сейчас мобильные пункты используются как оперативный волонтерский штаб по ликвидации последствий ЧС, центр координации работы волонтеров и мобильный склад гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
В тот же район прибыла федеральная группа реагирования на чрезвычайные ситуации РКК, у которой есть опыт ликвидации последствий крупных наводнений. Специалисты и волонтеры работают в связке с региональным МЧС, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, администрацией района и оперштабом Дагестана.
Помимо Дербентского, РКК также работает в Махачкалинском и Хасавюртовском районах.
Организация сообщает, что в регион поступает гуманитарная помощь от компаний и частных лиц. «Это продуктовые и гигиенические средства, антисептики, питьевая вода, одежда и обувь, инвентарь. В процессе еще несколько поставок», — говорится в сообщении.
5 апреля из-за крупного наводнения разрушилась плотина Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана. Власти объявили эвакуацию 4165 человек, в том числе 823 детей.
В конце марта в Дагестане из-за обильных осадков и сильных ветров начались наводнения. В результате стихийного бедствия пострадали более 6,2 тыс. человек, около 700 находятся в пунктах временного размещения. Шесть человек погибли, сообщили в МЧС.
В республике ввели режим ЧС, позже его повысят до федерального уровня.
