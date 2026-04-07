Красный Крест развернул пункты помощи в районе прорыва дамбы в Дагестане

В тот же район прибыла федеральная группа реагирования на чрезвычайные ситуации РКК, у которой есть опыт ликвидации последствий крупных наводнений. Специалисты и волонтеры работают в связке с региональным МЧС, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, администрацией района и оперштабом Дагестана.