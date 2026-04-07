По его данным, критическая инфраструктура острова, а также транспортная сеть и причалы работают без сбоев. Отмечается, что компетентные органы находятся в «полной готовности и контролируют ситуацию» на острове.
Mehr: критическая инфраструктура на острове Харк из-за атаки США не повреждена
ТЕГЕРАН, 7 апреля. /ТАСС/. Нефтяные объекты на острове Харк у побережья Ирана, являющемся главным экспортным узлом страны, функционируют в штатном режиме после массированной бомбардировки со стороны США. Об этом сообщило агентство Mehr.