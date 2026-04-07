Иностранцам упростят регистрацию доменов в Рунете

Затраты на соблюдение положений проекта за шесть лет оценены более чем в 3 млрд руб. Впрочем, гендиректор «Домены.ру» Роберт Гледенов оценивал Forbes единовременные затраты регистраторов доменов на подключение к ЕСИА в 4 млрд руб., а ежегодные — в среднем еще в 1−1,5 млрд руб. По словам Гледенова, требование интегрироваться с ЕСИА приведет к росту себестоимости услуг регистрации доменов, а значит, и повышению цен для конечных пользователей, а также к сокращению числа участников рынка. Представитель Centralreg отмечал, что в ЕСИА могут регистрироваться только граждане России и отечественные компании, но значительная часть администраторов доменов в зонах .RU и .РФ — иностранные граждане или юрлица. Новое требование фактически лишит их возможности управлять, продлевать, переносить, изменять параметры делегирования доменов, что повлечет «массовое выбытие доменных имен из обращения и причинит ущерб законным правообладателям», указывал он. Освободившиеся домены иностранных компаний, особенно известные у пользователей, могут перехватить третьи лица, включая мошенников.