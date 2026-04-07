Иностранцам упростят регистрацию доменов в Рунете

Крупнейший игрок на рынке регистрации доменов, группа «Рунити» (объединяет «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако», SpaceWeb и другие IT-компании), планирует к лету запустить решение для нерезидентов, чтобы они могли регистрировать домены в России. Об этом рассказал глава группы Андрей Кузьмичев, выступая на Russian Internet Governance Forum (RIGF) во вторник, 7 апреля.
Проект от «Рунити» должен стать аналогом trustee-сервиса — на доменном рынке это номинальный держатель, местная компания, оформившая на себя домен, фактический владелец управляет им по договору. Trustee-сервисы активно внедряются в тех странах, где власти разрешают регистрировать национальные домены только тем, кто имеет реальное присутствие на их территории (Австралия, Сингапур, Италия, Франция). Как пояснил представитель «Рунити», в России до сих пор не существовало подобных сервисов в традиционном понимании, поскольку раньше иностранные компании могли напрямую покупать домены в зонах .RU, .РФ и .SU.
С 1 сентября в России вступит в силу требование, по которому лицо, на которое регистрируется домен, должно проходить верификацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Конкретные правила правительство должно утвердить к 1 июня. Но в соответствующем проекте сейчас не описана отдельная процедура для иностранных компаний, и участники рынка признают, что для компаний-нерезидентов подключение к ЕСИА — это довольно сложная процедура.
Кузьмичев рассчитывает, что сервис «Рунити» позволит нерезидентам (как действующим, так и будущим клиентам) сохранить право администрирования, но при этом отсеет мошенников, которые в основном «прячутся» среди иностранных компаний. По его словам, сейчас «Рунити» занимается разработкой интерактивной KYC-процедуры (know your customer, «знай своего клиента» — обязательная процедура идентификации и верификации личности клиента финансовыми и иными организациями до начала сотрудничества).
По данным ТЦИ, на 6 апреля в России зарегистрировано более 6,1 млн доменов в зоне .RU, более 647 тыс. — в зоне .РФ и более 80 тыс. — в зоне .SU. В зоне .RU более 2 млн администраторов доменов, из них более 1,97 млн — из России, а остальные — нерезиденты.
Что поменяется на рынке доменов.
В конце декабря 2025 года были приняты поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по которым регистрацию доменов для госорганов, госпредприятий, госкомпаний и других госструктур должна осуществлять некоммерческая организация, утвержденная правительством и одним из учредителей которой является Россия. Регистрация остальных доменов должна проводиться российскими компаниями, включенными в специальный перечень. При этом лицо, на которое регистрируется домен, должно проходить верификацию с использованием ЕСИА. Эти требования должны вступить в силу с 1 сентября этого года.
В середине марта Минцифры опубликовало на портале Regulation.gov.ru проект постановления правительства с новой редакцией правил регистрации доменов в зонах .RU, .РФ, .SU, которая должна вступить в силу также с 1 сентября. По сравнению с предыдущей версией правил:
новая редакция распространяется также на домены в зоне .SU;
появилось положение, по которому пользователь при подаче заявки на регистрацию домена обязан пройти идентификацию в ЕСИА и дать регистратору доступ к информации из этой системы. Если он этого не сделает, это будет основанием для отказа в регистрации домена;
появился раздел о доменах для госструктур: порядок их регистрации должны согласовывать с Роскомнадзором и ФСБ. Для таких доменов установлен более длительный период преимущественного продления (один год после окончания срока регистрации вместо 30−45 дней для обычных доменов). В течение трех лет такой домен можно зарегистрировать повторно на основе заявки госструктуры. При этом другие пользователи не будут иметь возможности зарегистрировать домены, ранее принадлежавшие госструктурам, но освободившиеся, поскольку такие домены будут внесены в «стоп-лист»;
появилось новое основание для того, чтобы регистратор прекратил делегирование домена: мотивированный запрос Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), если домен предназначен для сайта, создающего угрозу проведения компьютерных атак;
появился пункт о том, что регистратор должен отказывать по заявкам на домены от лиц или компаний, включенных в список причастных к экстремизму или терроризму, а также в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Как говорится в сопроводительных документах к проекту, связанные с обеспечением информационной безопасности вопросы «сейчас обозначены как одни из самых важных». Если новая редакция правил не будет утверждена, «будет невозможно приостановить угрозы информационной безопасности и обеспечить защиту прав граждан», в том числе от распространения в интернете запрещенной информации и фишинга. В документе приводится статистика, по которой в 2025 году регистраторам поступило более 62 тыс. обращений о нарушениях, связанных с доменами. Из них более 42 тыс. касались создания фишинговых сайтов и более 10,6 тыс. — распространения вредоносного софта. Эти нарушения способствовали похищению персональных данных и денег граждан, в первую очередь пожилых людей и детей.
Затраты на соблюдение положений проекта за шесть лет оценены более чем в 3 млрд руб. Впрочем, гендиректор «Домены.ру» Роберт Гледенов оценивал Forbes единовременные затраты регистраторов доменов на подключение к ЕСИА в 4 млрд руб., а ежегодные — в среднем еще в 1−1,5 млрд руб. По словам Гледенова, требование интегрироваться с ЕСИА приведет к росту себестоимости услуг регистрации доменов, а значит, и повышению цен для конечных пользователей, а также к сокращению числа участников рынка. Представитель Centralreg отмечал, что в ЕСИА могут регистрироваться только граждане России и отечественные компании, но значительная часть администраторов доменов в зонах .RU и .РФ — иностранные граждане или юрлица. Новое требование фактически лишит их возможности управлять, продлевать, переносить, изменять параметры делегирования доменов, что повлечет «массовое выбытие доменных имен из обращения и причинит ущерб законным правообладателям», указывал он. Освободившиеся домены иностранных компаний, особенно известные у пользователей, могут перехватить третьи лица, включая мошенников.
Но Андрей Кузьмичев указывал, что подавляющее большинство более чем из 180 существующих в России официальных регистраторов — это компании для перехвата освобождающихся доменных имен, а тех регистраторов, которые ведут реальную деятельность на рынке, существенно меньше. Он оценивал стоимость подключения к ЕСИА в несколько миллионов рублей с ежегодными последующими платежами в районе 1 млн руб. Входящие в «Рунити» «Руцентр» и «Рег.ру» уже работают через эту систему.
Выступая на RIGF, Андрей Кузьмичев сообщил, что 6,2% всех администраторов, которые обслуживаются в «Руцентре», уже прошли идентификацию. Он также отметил, что основная сложность вводимого регулирования в том, чтобы довести до каждого администратора информацию о необходимости подтвердить личность через ЕСИА. «Рунету исполнилось 32 года, за это время было большое количество не то чтобы недостоверных данных, а данных, требующих уточнения. У кого-то [из администраторов в системе вписан] старый паспорт, у кого-то прописка изменилась», — сказал он.
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев указал, что итоги введения нового регулирования можно будет окончательно подвести в октябре 2027 года, поскольку срок действия домена — это год, плюс еще 30 дней есть на его продление. Он ожидает сокращения регистраций доменов нерезидентами, хотя оговорился, что в последние годы такие регистрации и так снижались. В то же время Воробьев прогнозирует и сокращение числа мошенников, отметив, что вряд ли те смогут верифицироваться через ЕСИА.