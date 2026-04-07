В Калининграде открыли обновлённый сквер с Вечным огнём на улице Комсомольской. На территории провели митинг, посвящённый 81-летию штурма Кёнигсберга. Мероприятие состоялось во вторник, 7 апреля.
В сквере провели реставрацию мемориала на братской могиле советских воинов. Памятник очистили от загрязнений, обновили декоративную отделку, привели в порядок гранитные плиты. При проведении работ специалисты консультировались с автором комплекса — архитектором Вадимом Еремеевым. На территории обустроили пешеходные дорожки из плитки, установили новые скамейки и фонари освещения, провели озеленение. Работы выполнило ООО СЗ «Берег Девелопмент» из ГК «Кортрос».
Наша задача, всех здесь живущих, хранить память о героях, которые взяли неприступный город-крепость Кёнигсберг штурмом, которые водрузили 9 апреля Красное Знамя на башне Дона, которые сделали для нас это место, этот город нашей Родиной. Администрация города Калининграда в год 80-летия образования Калининградской области, города Калининграда, приводит в порядок все памятники, мемориалы, братские могилы. А группа компаний «Кортрос» в этом году завершила благоустройство этого сквера и братской могилы с установкой новых плит, с увековечиванием памяти погибших, — рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
По данным Prussia39, мемориальный комплекс открыли 30 октября 1969 года. Авторами проекта стали архитектор Вадим Еремеев, скульпторы Михаил Дуниман и Израил Гершбург.
В братской могиле захоронено около 600 военнослужащих рабоче-крестьянской Красной армии, в том числе три Героя Советского Cоюза. В марте 2007 года мемориальный комплекс получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.