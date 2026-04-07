В Калининграде открыли обновлённый сквер с Вечным огнём на улице Комсомольской

Наша задача, всех здесь живущих, хранить память о героях, которые взяли неприступный город-крепость Кёнигсберг штурмом, которые водрузили 9 апреля Красное Знамя на башне Дона, которые сделали для нас это место, этот город нашей Родиной. Администрация города Калининграда в год 80-летия образования Калининградской области, города Калининграда, приводит в порядок все памятники, мемориалы, братские могилы. А группа компаний «Кортрос» в этом году завершила благоустройство этого сквера и братской могилы с установкой новых плит, с увековечиванием памяти погибших, — рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.