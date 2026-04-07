Бывшая начальница отдела судебных приставов будет под домашним арестом до 26 мая

Домашний арест экс-руководителя отдела судебных приставов Елены Пигасовой продлен до 26 мая, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. Региональный судебный орган оставил в силе решение Свердловского районного суда Перми.
Ранее Индустриальный районный суд Перми назначил Пигасовой четыре года условно за превышение полномочий. Приговор вступил в силу 20 марта 2026 года.
Сейчас следственные органы предъявили бывшему приставу обвинение по новому уголовному делу о превышении должностных полномочий. Выяснилось, что обвиняемая, стремясь улучшить служебные показатели, поручила подчиненным прекращать исполнительные производства без реального исполнения требований. Последствием стали 1037 формально закрытых производств в Индустриальном и Ленинском районах Перми на сумму свыше 8 млн рублей.