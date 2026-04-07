Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая начальница отдела судебных приставов будет под домашним арестом до 26 мая

Для улучшения статистики она поручила закрывать производства без фактического исполнения.

Источник: Комсомольская правда

Домашний арест экс-руководителя отдела судебных приставов Елены Пигасовой продлен до 26 мая, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. Региональный судебный орган оставил в силе решение Свердловского районного суда Перми.

Ранее Индустриальный районный суд Перми назначил Пигасовой четыре года условно за превышение полномочий. Приговор вступил в силу 20 марта 2026 года.

Сейчас следственные органы предъявили бывшему приставу обвинение по новому уголовному делу о превышении должностных полномочий. Выяснилось, что обвиняемая, стремясь улучшить служебные показатели, поручила подчиненным прекращать исполнительные производства без реального исполнения требований. Последствием стали 1037 формально закрытых производств в Индустриальном и Ленинском районах Перми на сумму свыше 8 млн рублей.