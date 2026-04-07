Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве заработала фотовыставка под открытым небом, посвященная 80-летию Калининградской области

Стенды установили на Никитском бульваре.

Источник: Комсомольская правда

Выставка «Победой рожденная», посвященная 80-летию образования Калининградской области, открылась 7 апреля на Никитском бульваре в Москве. В экспозиции — фотохроника становления и развития региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фотовыставка под открытым небом, подготовленная областным историко-художественным музеем, доступна для свободного посещения и продлится до конца апреля.

Посетители увидят полсотни уникальных архивных кадров — хроники военных лет и репортажных снимков нашего времени. На них — знаковые места и события региона.