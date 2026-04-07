В Москве заработала фотовыставка под открытым небом, посвященная 80-летию Калининградской области

Выставка «Победой рожденная», посвященная 80-летию образования Калининградской области, открылась 7 апреля на Никитском бульваре в Москве. В экспозиции — фотохроника становления и развития региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Фотовыставка под открытым небом, подготовленная областным историко-художественным музеем, доступна для свободного посещения и продлится до конца апреля.
Посетители увидят полсотни уникальных архивных кадров — хроники военных лет и репортажных снимков нашего времени. На них — знаковые места и события региона.