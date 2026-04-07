Национальный парк «Беловежская пуща» объяснил проведение техно-рейва на своей территории

При подготовке культурно-зрелищного мероприятия «Техно-рейв», которое состоится 18 апреля и будет посвящено современной электронной музыке, учли нормы природоохранного законодательства, заметили в Национальном парке. Выступление музыкальных коллективов пройдет в центре рекреационной зоны на туристическом объекте парка «Поместье белорусского Деда Мороза». Он расположен на удалении от заповедной зоны на более чем один километр.
Кроме того, организаторами была технически проработана система распространения звука таким образом, чтобы он был направлен в центр площадки, где состоится мероприятие. В нем смогут принять участие не более 700 человек.