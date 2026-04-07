Национальный парк «Беловежская пуща» объяснил проведение техно-рейва на своей территории

При подготовке культурно-зрелищного мероприятия «Техно-рейв», которое состоится 18 апреля и будет посвящено современной электронной музыке, учли нормы природоохранного законодательства, заметили в Национальном парке. Выступление музыкальных коллективов пройдет в центре рекреационной зоны на туристическом объекте парка «Поместье белорусского Деда Мороза». Он расположен на удалении от заповедной зоны на более чем один километр.