МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве

С вечера вторника, 7 апреля, и до утра среды, 8 апреля, в столичном регионе пройдет мокрый снег, ожидается гололедица. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 до 10:00 местами по территории Москвы ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица», — сказано в сообщении. В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, парковаться в безопасных местах и избегать внезапных маневров.
В ближайшие дни в Москве ожидаются похолодание и снегопады, потепление вернется только в воскресенье, сообщали ранее синоптики. «Снежный покров образуется в четверг и пролежит до субботы, а к Пасхе — растает», — рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Смена погоды связана с циклоном, который принесет в Центральную Россию арктический холод. В результате ночные температуры в столичном регионе будут опускаться до отрицательных значений, заявил эксперт. При этом 9 и 10 апреля пройдут полноценные метели, а 10 апреля также возможен ледяной дождь.