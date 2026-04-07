Стартовал прием заявок на пятый сезон телешоу «Классная тема»

Стартовал отбор участников пятого сезона проекта (12+) «Классная тема», сообщается на официальной странице телешоу.
Проект, посвященный современным учителям, был создан по поручению президента РФ. Он призван показать стране самых ярких современных педагогов. Федеральным оператором телешоу является Фонд гуманитарных проектов, стратегическим партнером — АНО «Диалог. Регионы», а просветительским партнером — исторические парки «Россия — моя история».
Принять участие в телешоу могут учителя биологии, географии, истории, физики, химии, математики, русского языка и литературы из любого региона страны. Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку. Прием заявок продлится до 31 мая включительно. Главный приз — цикл познавательных передач на федеральном канале.
Кстати, в 2025 году в проекте «Классная тема» приняли участие 6644 со всей страны. 35 учителей — пять по каждому из семи предметов — вышли в полуфинал.
«Это уникальный шанс вырасти профессионально, расширить кругозор и получить ценные знания и навыки», — рассказала учитель биологии школы № 8 в Выксе, финалист второго сезона телеконкурса Анастасия Кондина.
