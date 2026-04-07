В Гатчине состоялась научно-практическая конференция для медиков

На мероприятии обсудили профилактику онкозаболеваний, подготовку кадров, систему наставничества и влияние лечения на психику пациентов.

Научно-практическая конференция «Качество медицинской помощи — практика совершенства» прошла 26 марта в Ленинградском областном перинатальном центре (ГБУЗ «ЛОПЦ») в Гатчине по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Участниками мероприятия стали в том числе сотрудники Волосовской межрайонной больницы, сообщили в лечебном учреждении.

На конференции обсудили инфекционную безопасность донорской крови, профилактику онкозаболеваний, влияние терапии на психику, особенности эмоциональных реакций пациентов. Также внимание было уделено подготовке кадров и системе наставничества.

В перерыве между секциями была организована экскурсия по перинатальному центру. Ее участники увидели, как применяются современные стандарты качества медицинской помощи. Также они познакомились с принципами ухода за новорожденными и роженицами в перинатальном центре.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.