Холодная с дождями и сильным ветром погода сохранится в Беларуси 8 апреля

Холодная с дождями и сильным ветром погода сохранится в Беларуси в среду, 8 апреля. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Синоптики отметили, что за погоду в стране 8 апреля будет отвечать холодная тыловая часть циклона с центром над Европейской территорией России. Будет облачно, во многих районах пройдут кратковременные осадки (в основном, дожди).
Ветер окажется северо-западный, северный порывистый. Местами ветер окажется сильным. Температура воздуха в ночные часы окажется от −1 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +5 до +11 градусов.
