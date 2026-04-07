Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Верхнеуральском агротехникуме пройдет день открытых дверей

Абитуриентам и их родителям расскажут, какие программы обучения реализуются в этом ссузе.

Единый день открытых дверей состоится 18 апреля в Верхнеуральском агротехнологическом техникуме — казачьем кадетском корпусе в Челябинской области, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Подготовка кадров для АПК соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

На дне открытых дверей будущих абитуриентов и их родителей познакомят с программами обучения, которые реализуются в техникуме. У этого ссуза также есть филиалы в селах Уйское, Кизильское и Фершампенуаз. В техникуме ребята совершенствуют практические навыки в современных мастерских и лабораториях. Параллельно с получением профессии они также могут проходить военно-патриотическую подготовку в кадетском классе.

«Специальности, которые здесь получают, самые востребованные — сварщик, повар-кондитер, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, и основу по-прежнему составляют сельские профессии: тракторист-машинист, мастер по эксплуатации и ремонту сельхозтехники, мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве. Второй год в техникуме ведется подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов», — рассказал директор техникума Анатолий Докшин.

В ссузе с 2015 года действует целевой набор. Обучение по такой форме гарантирует выпускникам последующие трудоустройство.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.