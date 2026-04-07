Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников

Минпросвещения назвало дисциплину лишь одним из критериев оценки поведения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министерство просвещения подготовило критерии оценивания поведения школьников, сообщила пресс-служба ведомства.

Планируется, что при выставлении оценки будут учитываться:

соблюдение дисциплины: посещение уроков без опозданий, разговоров вне темы, использования мобильного телефона, следование распорядку школы во внеурочное время;социальное взаимодействие: умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию;личностные качества: ответственность, забота о школьном имуществе, общественно полезный труд; учебная активность: выполнение домашних заданий, взаимодействие с учителем и одноклассниками на уроках, активное участие в школьных мероприятиях.

К последним в том числе относятся «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и проекты Движения Первых.