Нижегородцам пояснили, почему в автобусах отменяют оплату наличными

Нижегородцам рассказали, чем полезен переход на безналичную оплату в общественном транспорте. Об этом рассказал замминистра транспорта региона Денис Рябинин.
В первую очередь, это позволит снизить контакт между водителем и пассажирами. По слова Рябина, пассажиры часто выплескивают негатив на водителей. Это мешает следить за дорогой. Переход на безналичную оплату поможет водителям сосредоточиться на безопасности пассажиров.
Рябинин также подчеркнул, что в регионе всего 2,8% пассажиров оплачивают проезд наличными. Он прогнозирует, что к 1 июля 2026 года, когда примут закон об ограничении оплаты наличными, таких пассажиров будет менее 1%.
Отмечается, что в регионе стало больше точек для оформления и пополнения транспортных карт. Кроме того, в транспорте предусмотрено несколько способов оплаты: банковской картой, с помощью QR-кода или мобильного приложения.