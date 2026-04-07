Глава Дагестана заявил о значительном ущербе агропромышленного комплекса

В Дагестане паводок нанес значительный ущерб агропромышленному комплексу республики, об этом заявил глава региона Сергей Меликов.
«Погибло порядка 700 голов крупного рогатого скота, более 2200 мелкого рогатого скота, более 60 тысяч птиц», — сказал Меликов на совещании по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия в регионе.
При этом, добавил он, эпидемиологическая ситуация в регионе на сегодняшний день спокойная, она находится под контролем ветеринарной службы.
В результате паводков в Дагестане погибли шесть человек. Ранее Меликов сообщил, что более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений, множество домовладений, участков и хозобъектов получили повреждения.
