Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроноводы ЮВО уничтожили четыре пункта управления беспилотниками ВСУ

Операторы дронов южной группировки войск лишили противника возможности вести воздушную разведку.

Источник: Комсомольская правда

Дроноводы южной группировки войск уничтожили четыре пункта управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

Операторы беспилотных систем из 77-го отдельного мотострелкового полка работали на Краматорском направлении. Они выполняли плановую разведку местности с помощью дронов «Зала». В своем секторе военные заметили сразу четыре важных объекта противника.

После дополнительной разведки выяснили: это пункты управления вражескими БПЛА. Координаты целей оперативно передали на командный пункт. Затем по ним ударила артиллерия.

В итоге ВСУ потеряли возможность вести воздушную разведку. А российские подразделения улучшили свои позиции на переднем крае.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

