Дроноводы ЮВО уничтожили четыре пункта управления беспилотниками ВСУ

Дроноводы южной группировки войск уничтожили четыре пункта управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.
Операторы беспилотных систем из 77-го отдельного мотострелкового полка работали на Краматорском направлении. Они выполняли плановую разведку местности с помощью дронов «Зала». В своем секторе военные заметили сразу четыре важных объекта противника.
После дополнительной разведки выяснили: это пункты управления вражескими БПЛА. Координаты целей оперативно передали на командный пункт. Затем по ним ударила артиллерия.
В итоге ВСУ потеряли возможность вести воздушную разведку. А российские подразделения улучшили свои позиции на переднем крае.
