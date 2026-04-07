Губернатор Гусев встретился с представителями парламентских фракций

Встреча прошла накануне ежегодного отчета в Воронежской областной Думе.

Источник: АиФ Воронеж

Губернатор Александр Гусев пообщался с представителями парламентских фракций — «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Встреча прошла накануне ежегодного отчета в Воронежской областной Думе, рассказал глава региона в своем канале в мессенджере МАКС.

Перед этим состоялось 14 встреч депутатов с региональными министрами и руководителями. Детальное обсуждение затронуло каждую из основных отраслей — говорили о достижениях, проблемах и планах.

На встрече главы региона речь шла о развитии инфраструктуры, ремонте дорог, модернизации ЖКХ, кадровом обеспечении экономики и социальной сферы. Также обсуждались темы поддержки муниципалитетов, в том числе доступности связи и интернета в селах. Особое внимание уделили задачам, связанным с повышением безопасности Воронежской области в нынешних условиях.

«В ходе диалога с думскими фракциями еще раз убедился, что у всех ведущих политических сил в нашем регионе существует консолидированная позиция. Главное — это выполнение социальных обязательств перед гражданами, повышение качества жизни земляков, развитие Воронежской области. Благодарю депутатов за неравнодушие и конструктивные предложения. Прозвучавшие инициативы будем реализовывать», — подчеркнул губернатор.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше