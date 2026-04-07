Рябинин: хотим создать условия, чтобы пассажиру было комфортнее оплачивать проезд безналичными способами

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин прокомментировал прекращение приема наличных средств в общественном транспорте Нижнего Новгорода на странице «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» во «ВКонтакте».
По его словам, полный перевод общественного транспорта на безналичную оплату позволит водителям сосредоточиться на обеспечении безопасной поездки пассажиров. Опрошенные водители государственных предприятий выступают за минимизацию общения с пассажирами.
«К сожалению, сейчас нередки случаи, когда пассажиры выплескивают свой негатив на водителя, отвлекают его от работы и начисто отбивают желание работать в этой профессии. Мы хотим подобные ситуации исключить и создать такие условия, чтобы пассажиру было комфортнее оплачивать свой проезд различными безналичными способами, не отвлекая водителя от поездки», — подчеркнул замминистра.
Сейчас всего 2,8% поездок в общественном транспорте Нижнего Новгорода осуществляется за наличный расчет. Каждый месяц количество поездок, оплачиваемых таким способом, падает. К 1 июля 2026 года, когда вступит в силу закон, ограничивающий оплату наличными средствами в транспорте, таких поездок уже будет менее 1%.
«Сейчас все действия и перевозчиков, и Минтранса направлены на увеличение количества различных вариантов оплаты проезда в общественном транспорте. В каждом автобусе, трамвае, электробусе должен быть установлен стационарный терминал оплаты. Эти терминалы работают в том числе без наличия интернета, и оплата в них проходит всегда, если на банковской или транспортной карте есть денежные средства. Кроме этого, мы запустили оплату через QR-код или напрямую в мобильном приложении “Нижегородская область. Транспорт”. В планах — запуск оплаты через приложения “Яндекс” и “Ситикард”», — рассказал Рябинин.
Для тех пассажиров, которые не имеют банковских карт и принципиально хотят использовать наличные средства для оплаты проезда, предусматривается расширение точек приобретения и пополнения транспортных карт. Сейчас таких точек в Нижнем Новгороде 280, а будет еще больше, так как транспортные карты появятся во всех крупных розничных сетях. В формате «у дома» можно будет приобрести такую карту за наличные средства.
«Хочу отметить, что именные персональные транспортные карты бесплатные. Оформление персональной карты происходит на сайте оператора автоматизированной оплаты проезда или при обращении в МФЦ. До 1 июля достаточно времени, чтобы такую карту оформить всем желающим. Мы подготовили короткую памятку и расписали по шагам все действия. Кроме того, до 1 июля запланировали с перевозчиками ряд мероприятий, где неименные транспортные карты тоже можно будет получить бесплатно», — пояснил заместитель регионального министра транспорта и автодорог.
Возможность оплачивать проезд наличными средствами сохранится и после 1 июля, но этот процесс изменится и будет вынесен за пределы транспортного средства.
«Безусловно, определенным категориям граждан это, на первый взгляд, кажется неудобным, но подавляющее большинство пассажиров общественного транспорта, а также непосредственно водители транспортных средств, однозначно поддерживает данную законодательную инициативу», — заключил Денис Рябинин.