Минпросвещения раскрыло критерии оценок за поведение

При выставлении оценки за поведение в российских школах будут учитывать соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебную активность и участие в школьных мероприятиях и проектах. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Под дисциплинированностью понимается отсутствие нарушений правил во время уроков. В числе проступков перечислены опоздания, разговоры вне темы, использование мобильных телефонов. Также на оценку повлияет следование распорядку школы во внеурочное время.
Социальное взаимодействие, в свою очередь, подразумевает умение ученика работать в команде, разрешать конфликты и проявлять эмпатию. Среди личностных качеств, которые скажутся на оценке, Кравцов выделил ответственность, заботу о школьном имуществе и участие в общественно полезном труде. Что касается учебной активности, то это подразумевает готовность к урокам, выполнение домашних заданий и конструктивную обратную связь с учителем и одноклассниками.
Активное участие в школьных мероприятиях, среди прочего, подразумевает занятия «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и проекты «Движения первых».
По словам Кравцова, оценка за поведение в первую очередь выступит механизмом защиты чести и достоинства учителя. Министр пояснил, что объективная оценка позволит повысить прозрачность взаимодействия участников образовательного процесса. Системная фиксация фактов несоблюдения школьных требований учениками позволит снизить необоснованные обвинения в адрес педагога.
«Кроме того, ранняя и объективная фиксация отклонений в поведении обучающихся даст возможность своевременно оказать школьнику необходимую поддержку, скорректировать трудности в общении и обучении», — сказал он.
Апробация оценки за поведение прошла в семи регионах России: ЛНР, Чечне, Мордовии, а также Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях. В общей сложности она охватила 89 школ. По результатам апробации трехуровневая система оценивания поведения — образцовое, допустимое и недопустимое — выбрана как наиболее оптимальная, сообщило Минпросвещения.
