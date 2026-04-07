МАРТ выдал предупреждение Белорусской железной дороге из-за билетов на поезда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение Белорусской железной дороге из-за билетов на поезда.
Ведомство обнаружило введение не предусмотренных законодательством ограничений со стороны БЖД на количество мест, доступных для продажи от и до промежуточных станций на поезда межрегиональных и региональных линий бизнес-класса. Также были сокращены сроки предварительной продажи билетов по сравнению с установленными законодательством.
К примеру, при наличии в продаже за 45 суток до отправления билетов на поезд Минск — Гомель до конечной станции назначения, на промежуточную станцию Бобруйск билетов в продаже не было. Или же они появлялись за сутки и менее до отправления состава.
МАРТ, заметив в действиях (бездействии) Белорусской железной дороги признаки нарушения закона № 162-З «О естественных монополиях» от 16 декабря 2002 года, было выдано предупреждения. Белорусская железная дорога должна отменить введенные ограничения.
