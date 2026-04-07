В Зеленоградске в преддверии купального сезона ищут спасателей

В Зеленоградске в преддверии купального сезона ищут людей для работы сезонными спасателями. О наборе кандидатов сообщает муниципальная газета «Волна».
Требование к кандидатам одно — умение уверенно плавать. Можно приходить без опыта, так как проводится обучение.
График — 2/2, с 8:00 до 20:00.
Задачи: дежурство на спасательном посту, оказание немедленной помощи людям, терпящим бедствие на воде, оказание первой доврачебной помощи, содержание плавсредства и спасательного инвентаря в готовности к действию.
Телефон для связи 8−911−499−47−37.