В Белгородской области школьники прошли практику в Краснояружской больнице

Учащиеся медкласса в период весенних каникул прошли практику на базе Краснояружской центральной районной больницы Белгородской области. Создание и развитие медицинских классов — задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Краснояружского района.
На базе процедурного кабинета юноши и девушки освоили документальное сопровождение манипуляций и технику забора крови для анализов. Старшеклассники посетили врача-стоматолога, который рассказал будущим коллегам о важности этого направления медицины, показал инструменты и методы работы. Школьники также узнали о самых распространенных заболеваниях зубов, современных методах лечения и профилактики.
Во время практики учащиеся медицинского класса познакомились с работой врача-хирурга, узнали с какими проблемами к специалисту приходят пациенты. Кроме того, школьники увидели процесс подготовки перевязочных материалов и обработки ран. Им также продемонстрировали хирургические инструменты и объяснили принципы их применения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.