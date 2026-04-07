БЖД сообщила о задержке поездов

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Поезд № 688 Гродно — Минск остановился в пути из-за технических неполадок, об этом сообщил во вторник пресс-центр БЖД.

Источник: Sputnik.by

Состав отправился из Гродно в 15:34 и по расписанию должен быть прибыть в столицу в 20:13, но совершил вынужденную остановку в Гродненской области.

«По техническим причинам (неисправность локомотива) (поезд — Sputnik) был остановлен на перегоне Мосты-Рожанка», — говорится в сообщении.

В БЖД уточнили, что были приняты необходимые меры для организации доставки пассажиров. В частности, на перегон был направлен вспомогательный локомотив.

Ориентировочное время опоздания поезда на конечную станцию составит 1 час 30 минут.

В компании добавили, что в связи с этим также задерживается поезд № 6256 Гродно-Лида с отправлением из Гродно в 15:41 и прибытием в Лиду в 18:49. Этот локомотив прибудет на конечную станцию с опозданием на 1 час 30 минут.

Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства.