БЖД сообщила о задержке поездов

Состав отправился из Гродно в 15:34 и по расписанию должен быть прибыть в столицу в 20:13, но совершил вынужденную остановку в Гродненской области.
«По техническим причинам (неисправность локомотива) (поезд — Sputnik) был остановлен на перегоне Мосты-Рожанка», — говорится в сообщении.
В БЖД уточнили, что были приняты необходимые меры для организации доставки пассажиров. В частности, на перегон был направлен вспомогательный локомотив.
Ориентировочное время опоздания поезда на конечную станцию составит 1 час 30 минут.
В компании добавили, что в связи с этим также задерживается поезд № 6256 Гродно-Лида с отправлением из Гродно в 15:41 и прибытием в Лиду в 18:49. Этот локомотив прибудет на конечную станцию с опозданием на 1 час 30 минут.
Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства.