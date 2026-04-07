В Волоколамском округе Подмосковья открылась поликлиника

После капитального ремонта в селе Осташево Волоколамского округа Московской области открылась поликлиника для взрослых и детей, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работы проведены при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Учреждение, рассчитанное на 140 посещений в смену, обслуживает более семи тысяч человек. В поликлинике заменили коммуникации, провели отделку помещений, создали зоны ожидания и понятную навигацию. Прием ведут участковые терапевты и педиатры, а также по графику — узкие специалисты: хирург, стоматолог, офтальмолог, эндокринолог. Работают рентген-аппарат, кабинет физиотерапии, вакцинопрофилактики и забора крови.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.