Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волоколамском округе Подмосковья открылась поликлиника

Учреждение, рассчитанное на 140 посещений в смену, обслуживает более семи тысяч человек.

После капитального ремонта в селе Осташево Волоколамского округа Московской области открылась поликлиника для взрослых и детей, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работы проведены при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Учреждение, рассчитанное на 140 посещений в смену, обслуживает более семи тысяч человек. В поликлинике заменили коммуникации, провели отделку помещений, создали зоны ожидания и понятную навигацию. Прием ведут участковые терапевты и педиатры, а также по графику — узкие специалисты: хирург, стоматолог, офтальмолог, эндокринолог. Работают рентген-аппарат, кабинет физиотерапии, вакцинопрофилактики и забора крови.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.