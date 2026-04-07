15 фишек Минска, которые могли бы пригодиться Калининграду: фоторепортаж «Клопс»

В Минске активно используют автобусы-гармошки на загруженных направлениях. Например, маршрут № 100 проходит через центр и напрямую соединяет два самых отдалённых района. Он проходит по крупным улицам, чтобы перевезти как можно больше пассажиров. В Калининграде часто ссылаются на то, что такие автобусы не смогут проехать по узким дорогам, однако когда-то такой транспорт ходил и у нас. Кроме того, маршрут можно организовать так, чтобы не затрагивать маленькие улочки. Было бы желание.