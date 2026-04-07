В Краснодаре открылась Международная выставка мебели UMIDS

Международная выставка мебели, предметов интерьера, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства UMIDS открылась в Краснодаре, сообщили в администрации города. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
UMIDS будет работать до 10 апреля в ВКК «Экспоград Юг». Участники — 336 компаний из России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана, Китая и Турции, в том числе 74 представителя из Краснодара. Экспозиция включает два раздела: мебель и предметы интерьера; оборудование и комплектующие. Запланированы отраслевые мероприятия: Furniture Retail Forum Krasnodar, дизайн-лекторий, презентации и мастер-классы.
Целевая аудитория — собственники мебельных производств, байеры, руководители розничных сетей, дизайнеры интерьера, технологи. Выставку ежегодно посещают специалисты из Южного, Центрального, Приволжского федеральных округов, Северного Кавказа, Сибири и других регионов.
Режим работы: 7−9 апреля — с 10:00 до 18:00, 10 апреля — с 10:00 до 15:30. Вход бесплатный при оформлении билета по промокоду EXPO2026 на сайте.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.