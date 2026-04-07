В Краснодаре открылась Международная выставка мебели UMIDS

UMIDS будет работать до 10 апреля в ВКК «Экспоград Юг». Участники — 336 компаний из России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана, Китая и Турции, в том числе 74 представителя из Краснодара. Экспозиция включает два раздела: мебель и предметы интерьера; оборудование и комплектующие. Запланированы отраслевые мероприятия: Furniture Retail Forum Krasnodar, дизайн-лекторий, презентации и мастер-классы.