Направление главной дороги изменилось на перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя

Изменилось направление главной дороги на перекрестке улиц Гоголя и Нижегородской в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба администрации города.
Так, теперь при проезде перекрестка преимущество в движении у автомобилей, двигающихся по Гоголя в прямом направлении, соответственно, машины при движении по Нижегородской должны уступить дорогу.
Автомобилистам рекомендуют быть внимательными при проезде перекрестка и заранее ознакомиться со схемой движения на данном участке улиц.
Прежняя временная схема движения действовала в связи с увеличившимся потоком транспорта по Нижегородской из-за ремонтных работ на близлежащих улицах.