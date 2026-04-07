В Госдуме рассказали, нужно ли из-за похолодания снова менять резину

Нилов: при смене резины нужно руководствоваться соображениями безопасности.

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Принимая решение о смене резины обратно с летней на зимнюю, автомобилистам следует руководствоваться рекомендациями органов власти своего региона, а также соображениями безопасности, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее в ГУ МЧС России по Московской области сообщили о том, что гололедица и отложение мокрого снега на проводах и деревьях ожидаются в Подмосковье во вторник и среду.

«В каждом регионе своя ситуация. Руководствоваться нужно теми рекомендациями, которые дают органы государственной власти, которые отвечают за транспортную сферу, за вопросы безопасности дорожного движения… Поэтому погода переменчива, и, принимая решение о смене резины с летней на зимнюю или с зимней на летнюю, нужно, конечно, анализировать и думать прежде всего о безопасности», — сказал «Газете.Ru» Нилов.

Депутат отметил, что в Москве автомобилистам следует руководствоваться рекомендациями департамента транспорта и Госавтоинспекции.