Сергей Рост: «Злодеев играть интереснее, чем положительных героев»

- Мне очень дороги эти фильмы. Они создавались долго и сложно. Сценарий «Вертинского» был написан в 2013 году. Мне позвонили Дуня Смирнова и Анна Пармас и сказали, что написали роль для меня и съёмки скоро начнутся. Но потом съёмки отложились. Мы долго ждали, но в итоге всё отсняли, и получилась невероятная картина. Скажу ещё про «Королька». Обещаю, что зрители получат от фильма огромное удовольствие и ощущение, словно они отдохнули в солнечной стране. И, конечно, вам понравится музыка из фильма. Её написал хорошо знакомый поклонникам Comedy Club Production Зураб Мутуа. А в фильме она кажется абсолютно народной индийской музыкой. Тем более что её переложили на хинди. А лейтмотивом картины стала легендарная песня «Джимми, Джимми, ача, ача» из фильма «Танцор диско» с Митхуном Чакраборти.