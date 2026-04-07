В Лужском районе Ленобласти создана охранная зона памятника природы

Охранную зону памятника природы регионального значения «Геологические обнажения девона и штольни на реке Оредеж у деревни Борщово» создали в Лужском районе Ленинградской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном комитете по природным ресурсам.
Памятник природы включает участок реки Оредеж с озеровидным расширением, высокими крутыми склонами (до 30 м) и обнажениями девонских пород общей протяженностью 750−800 м. В штольнях и обнажениях вскрыты красноцветные песчаники с прослоями глин. Ранее здесь разрабатывали пески для стекольного производства.
Цель — предотвратить негативное влияние хозяйственной деятельности на прилегающих земельных участках и водных объектах. Охранная зона запрещает строительство и реконструкцию объектов, кроме находящихся в границах населенных пунктов, размещение отходов, загрязнение водных объектов и почв, геологоразведочные работы и разработку полезных ископаемых.
