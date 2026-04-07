В Екатеринбурге модернизировали крупнейшую на Урале электроподстанцию

Крупнейшую на Урале подстанцию 500 кВ «Южная» в Екатеринбурге модернизировали при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
В ходе реконструкции специалисты смонтировали новые выключатели и разъединители, установили современные трансформаторы тока и напряжения, модернизировали автотрансформаторы и их системы охлаждения, а также повысили пожарную безопасность. Уточняется, что все оборудование отечественного производства.
Работы были выполнены без отключения потребителей от сети. Подстанция питает областной центр, участвует в выдаче мощности Белоярской АЭС, Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС, Ново-Свердловской ТЭЦ, а также в перетоке электроэнергии между восточной и западной частями России.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.