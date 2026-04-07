В национальном мессенджере запустили чат-бот «Правовой ассистент педагога»

Официальный чат-бот по защите чести и достоинства педагогов, разработанный Министерством просвещения РФ, запустили в мессенджере МАХ. Об этом сообщили в ведомстве.
С помощью сервиса учителя из всех регионов страны могут получить необходимые рекомендации, адаптированные под их конкретную ситуацию.
«Защита чести и достоинства педагога — это неотъемлемая часть качественного образовательного процесса. Учитель, который чувствует поддержку и уверен в своей защищенности, может полностью сосредоточиться на обучении детей. Мы понимаем, что у педагогов не всегда есть возможность оперативно получить квалифицированную консультативную помощь, поэтому запустили для них уникальный сервис в мессенджере МАХ. В круглосуточном режиме учителя с верифицированными учетными записями могут обратиться за помощью в специальный чат-бот. Его работа основана на утвержденных инструкциях и включает пошаговый алгоритм действий в конфликтных ситуациях, а также всю действующую нормативно-правовую базу», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В чат-боте есть несколько разделов, посвященных урегулированию конфликтов с участниками образовательного процесса, в том числе в интернете и социальных сетях. Сервис содержит нормативную и методическую базу, разделы «Мои права как педагога», «Часто задаваемые вопросы» и «Экстренная кнопка».
В ведомстве отметили, что формулировки чат-бота носят информационный характер и не заменяют правовую консультацию. Однако сервис позволяет педагогу быстро сориентироваться в сложной ситуации, получить алгоритм действий и понять, куда обращаться за дальнейшей помощью.
