В национальном мессенджере запустили чат-бот «Правовой ассистент педагога»

«Защита чести и достоинства педагога — это неотъемлемая часть качественного образовательного процесса. Учитель, который чувствует поддержку и уверен в своей защищенности, может полностью сосредоточиться на обучении детей. Мы понимаем, что у педагогов не всегда есть возможность оперативно получить квалифицированную консультативную помощь, поэтому запустили для них уникальный сервис в мессенджере МАХ. В круглосуточном режиме учителя с верифицированными учетными записями могут обратиться за помощью в специальный чат-бот. Его работа основана на утвержденных инструкциях и включает пошаговый алгоритм действий в конфликтных ситуациях, а также всю действующую нормативно-правовую базу», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.