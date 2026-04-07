До 30 тысяч за ночь: смотрим, сколько стоит майский отдых на волгоградских турбазах

— Раннее бронирование выгодно всегда, в том числе и перед майскими каникулами. Учитывая опыт прошлых лет, в том числе и пандемийных времен, я думаю, что туристы все-таки полетят отдыхать в Турцию, Египет или в Таиланд, но накануне праздников цены на туры будут уже чуть выше, — комментирует «сотрудник турфирмы “ВолгоградТУР” Светлана Курьянова. — Если говорить об общих тенденциях, то, несмотря на все обстоятельства, люди все-таки хотят сменить обстановку и отдохнуть от будничной рутины. Те, кто не решатся на поездку в другую страну, будут путешествовать по России — на майские праздники популярны и автопутешествия в соседние города, отдых в других регионах и речные круизы по Волге.