Во Всемирный день здоровья почти 2 тысячи калининградцев проверили здоровье

7 апреля в Калининградской области прошла масштабная профилактическая акция, организованная Минздравом.

Источник: KaliningradToday

В Калининграде на площади Победы с 10 до 14 часов работали мобильные медкомплексы. Более 300 человек прошли УЗИ, маммографию, флюорографию, сдали кровь, получили консультации терапевта-эндокринолога, диетолога, психолога, невролога. Здесь же можно было сделать прививку.

На Всероссийскую зарядку в рамках акции «Будь здоров!» вышли более 600 человек. Разминку провели мастера спорта по боксу, победители всероссийских и международных турниров Дмитрий Шефер, Шамиль Алиев и Амиршох Джалолов.

Участвовали школьники, детсадовцы, студенты БФУ, регбисты, волонтёры Красного Креста, сотрудники Роспотребнадзора и страховых компаний.

«Сегодня понял, что без здорового образа жизни великих побед не достичь. Буду заниматься спортом», — поделился школьник Илья.

Акции прошли во всех муниципалитетах. Всего участниками стали около 2 тысяч жителей региона.

Министр здравоохранения Сергей Дмитриев подчеркнул, что такие акции помогают выявлять диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и другие факторы риска. Проверить здоровье можно в любой поликлинике Калининграда с 8:00 до 20:00 (будни) и с 9:00 до 14:00 (суббота), а также в медучреждениях области, включая ФАПы. Профилактический осмотр и диспансеризация бесплатны.