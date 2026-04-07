В Калининграде нашли подрядчика для ремонта участков площади Победы. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на торги подали две компании. Победителем признали ООО «Сервис-Партнёр». Организация снизила начальную стоимость на 700 тысяч рублей — до 2,3 миллиона.
Специалистам предстоит отремонтировать четыре пешеходные зоны из гранитных плит. Подрядчик демонтирует старое покрытие и уложит новое. Работы нужно выполнить до 20 апреля.
ООО «Сервис-Партнёр» зарегистрировано в Калининграде. Гендиректором компании является Данила Антипов. Организация занимается оптовой торговлей лакокрасочными материалами.
Ранее сообщали, что в Калининграде планируют провести реконструкцию площади Победы. Плитка пришла в негодность из-за перепада температур. Работы планировали провести весной.
В Калининграде регулярно выделяют деньги на ремонт площади Победы. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова объясняла частый ремонт нарушением технологии строительства. Эксперты пришли к выводу, что на площади Победы некачественно сформировали основание.