Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде нашли подрядчика для ремонта участков площади Победы

Работы выполнит ООО «Сервис-Партнёр» за 2,3 млн рублей.

Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявки на торги подали две компании. Победителем признали ООО «Сервис-Партнёр». Организация снизила начальную стоимость на 700 тысяч рублей — до 2,3 миллиона.

Специалистам предстоит отремонтировать четыре пешеходные зоны из гранитных плит. Подрядчик демонтирует старое покрытие и уложит новое. Работы нужно выполнить до 20 апреля.

ООО «Сервис-Партнёр» зарегистрировано в Калининграде. Гендиректором компании является Данила Антипов. Организация занимается оптовой торговлей лакокрасочными материалами.

Ранее сообщали, что в Калининграде планируют провести реконструкцию площади Победы. Плитка пришла в негодность из-за перепада температур. Работы планировали провести весной.

В Калининграде регулярно выделяют деньги на ремонт площади Победы. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова объясняла частый ремонт нарушением технологии строительства. Эксперты пришли к выводу, что на площади Победы некачественно сформировали основание.