Детский лагерь и пансионат подтопило в Городецком округе

В поселке Узольском возвели временную дамбу из мешков с песком, поскольку имеется риск подтопления.

Глава Городецкого округа Александр Мудров рассказал о паводковой ситуации в муниципалитете.

Подтопило детский лагерь им. Гуцева и пансионат «Аврора». Сейчас объекты не работают, отдыхающих там нет. Также из-за паводка пострадали конюшня, музей самолетов и автогородок в детском лагере «Салют».

Вода разрушила 25 метров дороги к д. Коньково Бриляковского сельсовета. Под водой оказался и 500-метровый участок автодороги между деревнями Конево и Мошкино.

Из-за наполнения пруда подтопило деревню Чуркино и ул. Речную в селе Зиняки. Здесь регулируется сброс воды из пруда в Санду. Это может повлиять на обстановку населенных пунктов Борского округа.

Идет наблюдение за повышением воды в Узоле. В поселке Узольском возвели временную дамбу из мешков с песком, поскольку имеется риск подтопления.

Ранее нижегородцам рассказали, какие территории находятся под угрозой паводка.