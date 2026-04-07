Олимпиаду по финансовой грамотности прошли более 3,1 млн детей

Свыше 3,1 млн дошкольников и учащихся 1−11 классов со всей страны прошли олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству на Учи.ру. В 2026 году число участников выросло на 34% по сравнению с 2025-м, сообщили в пресс-службе Учи.ру.
Лидером стала Московская область, где олимпиаду прошли более 500 тысяч ребят. В десятку вошли Ростовская область — 116 тысяч участников, Кузбасс — 105 тысяч, Краснодарский край — 97 тысяч, Пермский край — 90 тысяч, а также Республика Татарстан, Волгоградская область, Ставропольский край, Самарская и Свердловская области.
«Мы рады, что олимпиада с каждым годом обращает внимание все большего количества ребят на такие темы, как финансовая грамотность и основы бизнеса. Но самое главное, мы видим реальный прогресс в усвоении знаний: ученики 0−4 классов в 2026 году справились с заданиями лучше, чем в прошлом году — в среднем 55% участников дали полностью правильные ответы на каждую задачу, в 2025 году — 48%. Мы верим, что, раскрывая новые темы и погружая детей в реалистичные жизненные сценарии, мы из года в год помогаем им не просто запоминать правила, а осмысленно подходить к финансовым решениям и пониманию предпринимательства», — отметила руководитель департамента олимпиад образовательной платформы Учи.ру Дарья Островская.
Лучшие результаты участники показали в задании «Правила накопления» — 81% выполнили его верно. В задании «Мошенники» 40% успешно определили цели злоумышленников и выбрали правильную стратегию защиты.
Отдельным нововведением стал тест для родителей в национальном мессенджере MAX. Организаторы олимпиады предложили взрослым разобрать знакомые жизненные ситуации: ипотеку, инвестиции, меры государственной поддержки бизнеса. На данный момент тест уже прошли более 4 тысяч человек, и он по-прежнему доступен для всех желающих по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.