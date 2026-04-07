Олимпиаду по финансовой грамотности прошли более 3,1 млн детей

«Мы рады, что олимпиада с каждым годом обращает внимание все большего количества ребят на такие темы, как финансовая грамотность и основы бизнеса. Но самое главное, мы видим реальный прогресс в усвоении знаний: ученики 0−4 классов в 2026 году справились с заданиями лучше, чем в прошлом году — в среднем 55% участников дали полностью правильные ответы на каждую задачу, в 2025 году — 48%. Мы верим, что, раскрывая новые темы и погружая детей в реалистичные жизненные сценарии, мы из года в год помогаем им не просто запоминать правила, а осмысленно подходить к финансовым решениям и пониманию предпринимательства», — отметила руководитель департамента олимпиад образовательной платформы Учи.ру Дарья Островская.