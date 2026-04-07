Таможня Беларуси нашла €53 000 у пассажира поезда — он может сесть на пять лет

Таможня Беларуси нашла более €53 000 у пассажира поезда, из-за чего он может сесть в тюрьму на пять лет. Подробности приводит Государственный таможенный комитет.
60-летний мужчина ехал на поезде «Калининград — Адлер» через пункт пропуска «Гудогай», расположенный на границе Беларуси с Литвой. Во время устного допроса пассажир сказал таможеннику об отсутствии наличных денежных средств.
«Однако при таможенном контроле в кармане куртки, находившейся на полке купе, обнаружено свыше 53 тысячи евро и более 6 тысяч российских рублей», — заметили в ГТК.
Гродненская таможня завела уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается штраф, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.
