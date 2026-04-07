Ученые ЮНЦ РАН измерили концентрацию нефти на дне Азовского моря

По результатам 2024 года ученые сделали вывод: экологическая обстановка в центральной и восточной частях моря стабильная. В осадках из-за активности микробов происходит превращение углеводородов — как от нефти, так и природных. Полученные данные можно считать фоновыми, то есть «доаварийными». Они пригодятся при изучении последствий крушения танкеров класса «Волгонефть» в декабре 2024 года возле Керченского пролива.