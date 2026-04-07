Ученые ЮНЦ РАН измерили концентрацию нефти на дне Азовского моря

Ученые измерили концентрацию нефти на дне Азовского моря. Это следует из опубликованной в журнале «Наука юга России» статьи «Количественный и качественный состав углеводородов в донных отложениях центральной и восточной частей Азовского моря в ноябре 2024 г.» и размещенной на сайте ЮНЦ РАН.
Пробы донных осадков собрали в ноябре 2024 года. Экспедиция работала на научно-исследовательском судне «Денеб» ЮНЦ РАН. Затем образцы изучили в лаборатории.
Руководитель лаборатории хемоэкологии, кандидат биологических наук Елена Тихонова пояснила:
— Азовское море недавно стало внутренним для России. Оно уникально, но сильно загрязнено из-за деятельности человека, особенно нефтяными углеводородами. Донные отложения — лучшее «депо» для наблюдения за нефтяным загрязнением. Именно там накапливаются вредные вещества из воды.
По результатам 2024 года ученые сделали вывод: экологическая обстановка в центральной и восточной частях моря стабильная. В осадках из-за активности микробов происходит превращение углеводородов — как от нефти, так и природных. Полученные данные можно считать фоновыми, то есть «доаварийными». Они пригодятся при изучении последствий крушения танкеров класса «Волгонефть» в декабре 2024 года возле Керченского пролива.
