31 несанкционированную свалку ликвидируют в лесах Нижегородской области

В 2026 году на землях лесного фонда Нижегородской области ликвидируют 31 несанкционированную свалку бытового мусора и стройматериалов. Об этом рассказали в региональном Минлесхозе.
Работы будут идти в рамках акции «Чистый лес». Из лесов области предстоит вывезти 271,5 кубометра мусора. Акция пройдет с мая по август.
«В ней примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных учреждений, арендаторы лесных участков, охотпользователи, казачество, волонтёры и неравнодушные жители региона», — говорится в сообщении.
Работы будут идти по собственной инициативе министерства, несмотря на отсутствие прямых полномочий по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фона.