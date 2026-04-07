Политолог: после массированных ударов по Ирану Трамп объявит о победе

Шансы на усиление противостояния высоки, уверен Семенов.
США попытаются начать более массированную атаку. В том числе и на энергетическую систему Ирана. После того, как они завершат удары, Трамп сможет объявить, что он выполнил свои обещания, отправив Иран в каменный век. Он может заявить о победе и закончить войну.
Политолог считает, что вероятность мирного урегулирования на данном этапе равна нулю, так как позиции сторон диаметрально противоположны.
Сейчас по сути никаких точек соприкосновения нет. Стороны выдвигают взаимно неприемлемые требования, которые носят характер ультиматумов, поэтому пока что о сделке вообще говорить практически невозможно.
Ранее сообщалось, что на острове Харк прогремели взрывы. По информации иранского агентства Mehr, США и Израиль напали на остров.
Корпус стражей исламской революции во вторник на фоне атаки по острову Харк объявил, что ответные действия Ирана выйдут за пределы Ближнего Востока.