Политолог: после массированных ударов по Ирану Трамп объявит о победе

Дональд Трамп пообещал, что по истечении ультиматума 7 апреля США нанесут удары по энергетическим объектам Ирана. Политолог Кирилл Семенов считает, что американский президент выполнит свои угрозы, а решение конфликта дипломатическим путем на данном этапе выглядит маловероятным.

Авторы и эксперты
Кирилл Семенов
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В понедельник президент США заявил, что Иран «можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра».

Шансы на усиление противостояния высоки, уверен Семенов.

США попытаются начать более массированную атаку. В том числе и на энергетическую систему Ирана. После того, как они завершат удары, Трамп сможет объявить, что он выполнил свои обещания, отправив Иран в каменный век. Он может заявить о победе и закончить войну.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

Политолог считает, что вероятность мирного урегулирования на данном этапе равна нулю, так как позиции сторон диаметрально противоположны.

Сейчас по сути никаких точек соприкосновения нет. Стороны выдвигают взаимно неприемлемые требования, которые носят характер ультиматумов, поэтому пока что о сделке вообще говорить практически невозможно.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

Ранее сообщалось, что на острове Харк прогремели взрывы. По информации иранского агентства Mehr, США и Израиль напали на остров.

Корпус стражей исламской революции во вторник на фоне атаки по острову Харк объявил, что ответные действия Ирана выйдут за пределы Ближнего Востока.

