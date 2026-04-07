В Ростове осудили руководителя подразделения СКЖД. Об этом сообщили в УФСБ по области.

7 апреля Ленинский районный суд Ростова‑на‑Дону вынес приговор начальнику структурного подразделения Северо‑Кавказской железной дороги (СКЖД) Андрею Касимову. Он признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорён к трём годам лишения свободы.

Преступление связано с хищением бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на реконструкцию Крымского узла СКЖД (1‑й этап). По данным УФСБ по Ростовской области, фигурант предоставлял фиктивные акты о стоимости выполненных работ и произведённых затратах. Общая сумма финансирования проекта составила 1,6 млрд рублей.