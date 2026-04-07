В Ростове осудили руководителя подразделения СКЖД

Преступление связано с хищением бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на реконструкцию Крымского узла СКЖД (1‑й этап). По данным УФСБ по Ростовской области, фигурант предоставлял фиктивные акты о стоимости выполненных работ и произведённых затратах. Общая сумма финансирования проекта составила 1,6 млрд рублей.