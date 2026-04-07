В поликлинике Дзержинска работает врач из Иордании

Профессиональную деятельность она совмещает с учебой.

В поликлинике № 1 городской больницы № 2 Дзержинска работает участковым терапевтом уроженка Иордании. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.

Разан окончила медицинский факультет Мордовского университета в прошлом году, а сейчас проходит в Нижнем Новгороде ординатуру по дерматовенерологии.

По словам самой девушки, учеба в России далась ей не легко, но стала хорошим стартом в профессии. Это уже не первый случай, когда в медицинских учреждениях Нижегородской области работают иностранные врачи.

Напомним, что в Балахнинской ЦРБ трудится эндокринолог из Йемена.