В школе Читы ученики младших классов посетили экоуроки по чистому воздуху

Серию экологических уроков провели для учеников начальных классов школы № 33 в Чите Забайкальского края в ходе реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
Школьники посмотрели видеоурок о важности чистого воздуха и создали тематические рисунки. В своих работах дети изобразили планету без дыма и смога. Организаторы отметили, что творчество помогло ребятам выразить свою позицию и показать, что забота об экологии начинается с каждого человека.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.