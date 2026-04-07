Власти Дона выставили на торги участок под базу отдыха у реки. Информация появилась на сайте администрации города.
В списке лотов: здание с земельным участком в районе базы отдыха «Авангард» (ул. Левобережная, 82) — 58 млн руб. легковой автомобиль «Тойота Камри» 2004 года выпуска — 706 тыс. руб.; нежилое помещение площадью 33 кв. м в переулке Днепровский, 108 — 2 млн руб.
Здание на Левобережной — это недострой в два этажа с подвалом (469 кв. м). Его продают с целью размещения там базы отдыха. Автомобиль — серо‑зелёная «Тойота Камри» с двигателем 2 л и мощностью 152 л. с.
Приём заявок на участие в аукционе открыт с 2 апреля до 27 апреля (для нежилого помещения — до 28 апреля). Торги пройдут в мае:
5 мая в 10:00 — по зданию на Левобережной и автомобилю;
7 мая в 10:00 — по нежилому помещению.